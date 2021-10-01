أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية قريبا 

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات للصحفيين فى كانبرا، أوضح موريسون أن المواطنين الأستراليين والمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل سيتمكنون من السفر مرة أخرى من وإلى الولايات الأسترالية عند وصول نسبة التطعيم إلى 80%، قائلاً: "سيبدأ ذلك من الشهر المقبل".
كما أشار رئيس الوزراء الأسترالى إلى أن المواطنين الأستراليين والمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل بجرعة مزدوجة باستخدام لقاح معترف به من قبل منظم الأدوية فى البلاد "إدارة السلع العلاجية"، سيتمكنون من الخضوع للحجر الصحى فى المنزل لمدة 7 أيام.
فيما سيحتاج الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم، أو حصلوا على لقاح غير معترف به من إدارة السلع العلاجية، للخضوع للحجر الصحى فى فندق لمدة 14 يومًا.
وقال بيان حكومى: "بمجرد إجراء التغييرات فى نوفمبر، سيجرى رفع قيود السفر الدولية الحالية المتعلقة "بكوفيد19" وسيتمكن الأستراليون من السفر طالما تم تطعيمهم بالكامل، وإجراءت الحدود فى تلك الدول تسمح بذلك".
وكانت الحكومة الأسترالية تعمل من أجل تنظيم السفر بدون حجر صحى لبعض الدول، مثل نيوزيلندا، عندما يكون تنفيذ ذلك آمنًا.
وكانت أستراليا أغلقت الحدود الدولية أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين، مع استثناءات قليلة، منذ مارس 2020.
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