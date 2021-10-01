روسيا تتوقع زيادة صادراتها من الغاز الطبيعى

جدة - نرمين السيد - توقعت موسكو زيادة إمدادات شركة "غازبروم" الروسية للغاز إلى الأسواق الرئيسية إلى 197.3 مليار متر مكعب خلال العام الجارى، بما فى ذلك الإمدادات إلى أوروبا وتركيا والصين، وذلك تزامنًا مع أزمة حادة فى الغاز الطبيعى تواجهها الأسواق العالمية.





ووفقًا لوكالة "بلومبرج" الإخبارية، تزيد هذه التوقعات بنسبة 10% عن انتاج الشركة الروسية العام الماضى، كما يفوق بنسبة طفيفة توقعات "غازبروم" عن انتاجها لعام 2021، إذ ذكرت الشركة فى وقت سابق، أنها تتوقع تصدير 183 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا، فضلا عن 8.5 مليار متر مكعب إلى الصين. وبحسب "بلومبرج"، تندرج هذه التوقعات فى إطار النظرة المستقبلية للاقتصاد الكلى الروسى، والتى تستخدمها الحكومة الروسية لصياغة مشروع موازنة 2022- 2024. وأشارت الوكالة إلى احتمالات بأن تتغير هذه الأرقام عن الصادرات الفعلية لعام 2021 تبعًا للقرارات النهائية لشركة "غازبروم"، والتى تتوقف بطبيعة الحال على أوضاع السوق وطلبات العملاء والقدرات الانتاجية للشركة.

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