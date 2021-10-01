نشب حريق ضخم بمنطقة البراجيل شمالي الجيزة ضمن نطاق القاهرة الكبرى في مصر.

ووفقا لشهود عيان تحدثوا لموقع "دوت الخليج"، فقد نشب الحريق في منطقة الزرائب الشهيرة بتربية الحيوانات، والتهمت النيران مساحات شاسعة من المنطقة. وتقع المنطقة على الطريق الدائري وقرب محور 26 يوليو الواصل بين القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر. ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بأكثر من 10 سيارات إطفاء للتعامل مع الحريق الذي تواصل حتى فجر الجمعة. ولم يتم الإبلاغ عن ثمة إصابات بشرية في الحريق، فيما تم إخطار النيابة العامة للتحقيق من أجل كشف ملابساته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصر.. حريق هائل يلتهم حظائر حيوانات في الجيزة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.