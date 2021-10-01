الأمم المتحدة تؤكد الالتزام الدولى بدعم السودان

جدة - نرمين السيد - ومن جانبه، أوضح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الهدف من الاجتماع هو تأكيد الانخراط والدعم العالمى للشعب السودانى، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية استثمار المجتمع الدولى فى هذه الجهود الحيوية من خلال العمل الملموس وتنفيذ التعهدات.

ووفقًا لما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة، أكد جوتيريش، أن الاجتماع يعكس الالتزام الدولى الثابت تجاه حكومة رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك، والعملية الانتقالية الديمقراطية ومستقبل السودان.

ونوّه الأمين العام إلى أن السودان بلغ مراحل مهمة على الرغم من التحديات، حيث قطعت جهود الحكم الديمقراطى وصنع السلام أشواطًا متقدمة، لافتًا فى هذا الصدد إلى اتفاق جوبا للسلام الذى تم توقيعه منذ عام تقريبًا، والذى يمهد الطريق لإنهاء النزاعات طويلة الأمد والمدمرة فى السودان.

كما أوضح أن إنشاء بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية فى السودان فى الماضى، جاء لتوفير أساس جديد للدعم الأممى للسودان، مؤكدًا الالتزام الكامل للبعثة وفريق الأمم المتحدة الإقليمى وأسرة الأمم المتحدة بأكملها بإنجاح الانتقال السياسى فى السودان، وتحقيق الانتعاش الاجتماعى والاقتصادى والسلام المستدام والتنمية الشاملة.

ومن جانبها، سلطت وزيرة خارجية النرويج إينى إريكسون سوريد، الضوء على أهمية إنشاء المجلس التشريعى، مؤكدة أنه من شأنه أن يوسع المشاركة السياسية فى البلاد ويمهد المسار الديمقراطى نحو الانتخابات، مشيرةً إلى أهمية العمل على مراجعة الدستور.