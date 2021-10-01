الأمم المتحدة تحذر من سوء التغذية فى تيجراى وتصفه بغير المسبوق

ووصف أحدث تقرير عن الوضع، صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذى نُشر على الإنترنت فى وقت متأخر من يوم الخميس، محذرًا من سوء التغذية "المقلق" بين الأطفال مع تزايد المخاوف من المجاعة الجماعية بعد ما يقرب من 11 شهرًا من اندلاع الصراع فى شمال إثيوبيا.
وذكر التقرير أنه "من بين أكثر من 15 ألف امرأة حامل ومرضع تم فحصهن خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم تشخيص أكثر من 12 ألف امرأة، أو حوالى 79 فى المائة، بسوء التغذية الحاد".
وأضافت أن مستوى سوء التغذية المعتدل بين الأطفال دون سن الخامسة "يتجاوز أيضا عتبة الطوارئ العالمية البالغة 15 فى المائة، حوالى 18 فى المائة، فى حين أن حالات الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد تبلغ 2.4 فى المائة، أى أعلى من المستوى المقلق البالغ 2 فى المائة".
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