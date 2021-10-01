تكافل الطلاب والطالبات الأسئلة والأجوبة الأكثر شيوعا 1443

مؤسسة تكافل هي مؤسسة خيرية توجد في المملكة العربية السعودية تشمل تكافل الطلاب والطالبات، وتهدف لصرف إعانة لكلا من الطلبة والطالبات من المحتاجين، وتشمل كافة المناطق بالمملكة العربية السعودية، وهناك العديد من الأسئلة التي يطرحها الكثيرون بهدف الاستفسار عن التكافل، قامت المؤسسة بالإجابة عن تلك الأسئلة، وسوف نوضح لكم فيما يلي الأسئلة الأكثر شيوعا وأجوبتها كما وضحتها المؤسسة.

مدرستي لم يودع لها مبلغ، لماذا؟ أوضحت المؤسسة أنه ربما يرجع السبب في ذلك إما أن المدرسة لم تقم بإكمال توثيق سداد المبلغ بالعام الماضي، كما أوضحت أن المدرسة يمكنها القيام بذلك عن طريق نفس النظام، ومن ثم سوف يتم إيداع مبلغ إعانات الفصل الدراسي الحالي في غضون خمس أيام، بشكل آلي، وأنه لا يوجد ضرورة لرفع طلب بذلك، أو ربما يرجع السبب إلى أنه لا يوجد أي طالب بالمدرسة ممن ينطبق عليهم شروط الحصول على إعانة التكافل، أو ربما أن المدرسة غير مشمولة في التكافل لحصول طلابها على إعانات أخرى من قبل الوزارة. كما أوضحت أيضا أنه يمكن للمدرسة أن القيام بالاطلاع على قائمة طلابها في مؤسسة التكافل.

الأسئلة الأكثر شيوعاً حول تكافل الطلاب والطالبات 1443لماذا تم رفض منح الإعانة للطالب؟

أوضحت أنه يمكن للطالب أو ولى الأمر بنفسه القيام بالتواصل مع المدرسة التابع لها الطلاب ومعرفة السبب، كما أضافت أنه يمكن للمدرسة أن تقوم برفع طلب اعتراض للطالب.

كيف أعرف الطلاب المستحقين للإعانة؟

أجابت المؤسسة على أن المدرسة بإمكانها الاطلاع على قائمة الطلاب الذين تمت الموافقة على منحهم الإعانة من خلال نظام تكافل.

ماهي إجراءات إصدار البطاقات (بدل فاقد/تالف) او طلب (رقم سري)؟

أوضحت المؤسسة أنه في حال الرغبة في تسهيل إجراءات طلب إصدار بطاقة أو (الرقم السري)، ومن أجل ضمان سرعة الإنجاز والدقة في العمل، يجب على مشرفي مؤسسة تكافل في جميع الإدارات التعليمية أن يقوموا باتباع الخطوات التالية: