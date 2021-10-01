اليابان تعلن إنهاء الطوارئ بعد 6 أشهر من القيود

ووفقًا لوكالة الأنباء الإسبانية "إفى"، قررت الحكومة اليابانية رفع حالة الطوارئ التى كانت سارية فى 19 من أصل 47 مقاطعة بالبلاد، وكذلك مستويات التأهب الأدنى التى تؤثر على ثمانى مقاطعات أخرى، بعدما شهد البلد الآسيوى تراجعا فى الحالات الجديدة، وانخفاض معدل إشغال أماكن فى المستشفيات لمرضى كورونا.
ولم تتضمن حالة الطوارئ فى اليابان الإغلاق مطلقا. وتؤثر القيود، التى سيجري رفعها تدريجيا، بشكل أساسى على ساعات العمل ونشاط الحانات والمطاعم وصالات الكاريوكى، وكذلك حضور الأحداث الجماعية أو المنتزهات الترفيهية.
ويهدف الرفع التدريجى للقيود الصحية، الذى يتوقف على معايير السلطات المحلية فى كل منطقة، إلى منع انفجار موجة جديدة مثل تلك التى شهدتها البلاد فى أغسطس، عندما تجاوز عدد الإصابات اليومية 25 ألفا و800 حالة أثناء إقامة دورتى الألعاب الأولمبية والبارالمبية فى طوكيو.
ومنذ حينها بدأ هذا العدد فى التراجع، وسجلت البلاد فى الساعات الـ24 الماضية 1576 حالة عدوى جديدة بجميع أنحاء اليابان.
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