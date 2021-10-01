برامج توعوية لحماية الأطفال من الإيذاء أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة

أطلقت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية برامج توعوية لحماية الأطفال من الإيذاء، وهي عبارة عن عدد من البرامج تعمل على حماية الأطفال وتكوين شخصية سوية للطالب، بالإضافة إلي توضيح بعض الطرق العلاجية والوقائية بما يساهم في تحقيق بيئة مدرسية آمنة للأطفال، وفيما يلي سوف نوضح لكم البرامج التوعوية التي أطلقتها الوزارة وأهدافها.

إطلاق برنامج السلامة الشخصية لرياض الأطفال نحو بيئة آمنة للطفل. إطلاق برنامج السلامة الشخصية للطفل في مرحلة رياض الأطفال للحماية من العنف والإيذاء. أطلقت برنامج التثقيف المنزلي للأم والطفل. إصدار دليل قواعد السلوك والمواظبة. مشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي. الدليل الإجرائي لخصائص النمو لمراحل التعليم. برنامج رفق. إطلاق عدد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية المعزة لشخصية الطالب، وتقديره لذاته.

برامج توعوية لحماية الأطفال من الإيذاءبرنامج السلامة الشخصية لرياض الأطفال نحو بيئة آمنة للطفل

هو برنامج يعمل على تطوير مهارات كلا من المديرات والمعلمات والمشرفات، وكل من هو معني بالطفل في مرحلة رياض الأطفال، والعمل على تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة من أجل حماية الأطفال وتوفير البيئة الآمنة لهم.

برنامج التثقيف المنزلي للأم والطفل

هذا البرنامج يعمل على تهيئة الأطفال من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات، من أجل الدخول في التعليم العام، كما يعمل على إبراز ضرورة وأهمية الدور الذي تلعبه الأم في نمو وتربية الأطفال في تلك المرحلة من الطفولة، من خلال إعداد الطفل بما يحتاجه من مهارات فيما قبل القراءة وقبل التحاقه بالمرحلة الابتدائية.

دليل قواعد السلوك والمواظبة بأخلاقي نسمو

هو عبارة عن آلية مقننة وضابطة لكافة إجراءات التعامل التربوي مع مواقف الطلبة وسلوكهم، حيث الهدف منه العمل على تعزيز السلوك الإيجابي لدى الأطفال.

مشروع المدارس المعززة للسلوك الإيجابي

يهدف هذا المشروع إلى دعم وتنمية السلوك الإيجابي وذلك عن طريق استخدام أساليب علمية متخصصة، من أجل تحقيق التوافق النفسي والاجتماعي والتربوي.

الدليل الإجرائي لخصائص النمو لمراحل التعليم

يعد هذا الدليل ضمن إحدى الأسس العامة التي يقوم عليها التعليم بالمملكة العربية السعودية، حيث تنص على سياسات التعليم وتعمل على مراعاتها ومسايرتها، كما تعمل على مساعدة الفرد على النمو السوي عن طريق العناية به.