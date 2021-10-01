بالخطوات طريقة حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية للنساء 1443

يبحث عدد كبير من السيدات داخل المملكة العربية السعودية عن طريقة حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية لعام 1443 ولذلك نقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني بالخطوات أفضل طريقة يمكنك من خلالها حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية للنساء. حيث توفر وزارة الداخلية السعودية طريقة الكترونية يمكنك من خلالها الحجز بخطوات سريعة وبسيطة للغاية. ولذلك لكي تسهل على المواطنين القيام بهذة الخدمة من المنزل دون الحاجة إلي الذهاب إلي المؤسسات الحكومية.

حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية للنساء 1443

يمكن لجميع السيدات حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية عن طريق منصة أبشر الإلكترونية. والتي أصبحت من أهم المنصات الالكترونية التي توفر المئات من الخدمات الهامة والمتنوعة التي يبحث عنها المواطنون دائما. وتسعى هذه المنصة إلي جعل كافة الخدمات السعودية بشكل الكتروني في اطار تسهيل الأمور والاجراءات علي المواطنين وجعلها جميعها بشكل الكتروني. مما يساعدهم في توفير الكثير من الوقت والجهد في الاستعلام عن الخدمات والحجز بشكل الكتروني من الجوال أو الحاسوب.

يمكن لجميع المواطنين في كافة المناطق والمدن بالمملكة القيام بالخطوات التي سوف نوضحها لكم في هذا المقال. ولكن يلزم أولا أن يكون لديك حساب على بوابة وزارة الداخلية ومنصة أبشر الإلكترونية. لكي تستطيع الاستعلام عن الخدمات واتخاذ الإجراءات التي تحتاجها بشكل الكتروني. وأن يكون الشخص يمتلك بطاقة هوية او رقم اقامة.

أولا عليك الدخول إلي منصة أبشر الالكترونية من الجوال أو الحاسوب.

توجه إلى خيار أفراد وقم بتسجيل الدخول إلي حسابك الشخصي.

بعد ذلك توجه الى خيار الخدمات الإلكترونية.

ستظهر لك مجموعة متنوعة من الخدمات قم باختيار إدارة الأحوال المدنية.

بعد ذلك قم بالنقر على خدمة حجز موعد.

سيقوم الموقع بتحويلك إلى صفحة اخري بها خانات فارغة ويطلب منك ادخال البيانات المطلوبة.

قم بكتابة رقم الهوية وتاريخ الميلاد.

بعد مراجعة البيانات قم بالضغط على حجز موعد جديد وحدد نوع الخدمة التي ترغب بها من مكتب الأحوال المدنية.

الخطوة الاخيرة وهي تحديد المنطقة التي تعيش بها. وسوف يظهر لك عدة مكاتب قم باختيار المكتب الذي ترغب في عرض المواعيد المتاحة بة.

طريقة حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية للنساء 1443طريقة حجز موعد في الأحوال

كانت هذه أفضل طريقة يمكنك من خلالها حجز موعد في الأحوال بكل سهولة وبشكل الكتروني. وهناك العديد من الطرق الأخرى التي يمكنك القيام بها أيضا مثل التواصل مع خدمة العملاء من خلال الارقام التالية 92002213 – 00966112297700 أو يمكنك التواصل مع خلال رقم الفاكس ايضا علي 00966112298711.