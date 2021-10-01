بعد عروضه الباهتة.. رونالدو يطلب من سولشاير هذا الأمر

بعد العروض الباهتة التي قدمها أمام فياريال وأستون فيلا، أشارت تقارير رياضية إلى أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد كشف لأولي غونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد، الاستراتيجية الواجب تطبيقها على أرض الملعب، وذلك للاستفادة من موهبته وقدراته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رونالدو أعلم سولشاير، بأن لاعبي مانشستر يونايتد عليهم لعب الكرة بشكل أسرع، للاستفادة من قدراته.

وأضافت الصحيفة البريطانية نقلا عن "إي إس بي إن"، أن رونالدو شدد على أهمية لعب فريق "الشياطين الحمر" بوتيرة أسرع في ملعب الفريق الخصم.

كذلك أشار رونالدو لسولشاير بأهمية الدور الذي يمكن للاعبي الفريق الإنجليزي لعبه في المباريات القادمة، وذلك عبر تمرير الكرة للأمام بسرعة أكبر.

وبدوره أكد سولشاير أهمية وجود رونالدو في اليونايتد، بالقول: "عندما يكون لديك كريستيانو على أرض الملعب، لديك دائما فرصة للفوز".

وتابع قائلا: "إنه لاعب جيد جدا أمام المرمى وله تأثير على الجميع، الجمهور واللاعبين والنادي بأكمله".