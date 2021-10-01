الإعلام الأمنى العراقى: القبض على 25 إرهابيا فى نينوى

جدة - نرمين السيد - وذكرت الخلية فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" أن عناصر جهاز الأمن الوطنى فى محافظة نينوى تمكنت بناء على معلومات استخبارية دقيقة من إلقاء القبض على (25) عنصراً إرهابياً ينتمون لصفوف داعش، يعملون بصفة مقاتلين فيما يسمى دوواين مختلفة، ضمن ما يعرف بولايات نينوى ودجلة والجزيرة وصلاح الدين.

وأضاف البيان، أن المتهمين اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت العراقيين، فضلاً عن مواجهة القوات الأمنية واستهدافها بالعبوات الناسفة أثناء معارك التحرير، وتم إحالتهم جميعاً إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم.