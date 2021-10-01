تمويل اليسر للمتقاعدين بأقل راتب بلا كفيل وبدون دفعة أولى

توفر شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية العديد من العروض التمويلية الميسرة والمرنة فشركة اليسر توفر قروض متنوعة للعملاء السعوديين وأيضاً المقيمين وكذلك العملاء المتقاعدين يمكنهم طلب تمويل شركة اليسر ومن خلال مقال اليوم سوف نتعرف على تفاصيل تمويل شركة اليسر للمتقاعدين بالمملكة وأيضاً بأقل راتب شهري.

تمويل اليسر للمتقاعدين بأقل راتب شهري

تقدم شركة اليسر للتمويل عروض تمويلية ميسرة للعملاء المتقاعدين وذلك بالاشتراك مع المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية حيث توفر للعملاء المتقاعدين تمويل الإجارة وتمويل المرابحة وأيضاً تمويل السلع الاستهلاكية ويحصل كذلك العميل المتقاعد على تمويل شركة اليسر بالمزايا التالية

يستطيع العميل المتقاعد طلب تمويل شركة اليسر بدون كفيل.

كذلك يتميز تمويل اليسر للمتقاعدين بأنه بدون رسوم إدارية.

يتميز أيضاً قرض اليسر للمتقاعدين بدون دفعة أولى لتمويل السلع الاستهلاكية أيضاً تمويل التورق.

كذلك في حالة الوفاة لاقدر الله يتم الإعفاء من الاقساط.

شروط ومستندات تمويل اليسر للمتقاعدين بالمملكة العربية السعودية

حددت شركة اليسر للتمويل بالمملكة العربية السعودية شروط ميسرة من أجل أن يستطيع العميل المتقاعد الحصول على تمويل شركة اليسر وتتمثل تلك الشروط في الآتي

يشترط أن يكون المتقدم المتقاعد يحصل على دخل شهري لا يقل عن 1985 ريال سعودي.

كذلك لابد من تقديم هوية وطنية غير منتهية.

يشترط أيضاً أن يكون عمر المتقدم المتقاعد لا يتعدى 70 عام وقت طلب تمويل شركة اليسر.

لابد أيضاً من تقديم العنوان الوطني بالمملكة العربية السعودية.

توفير كذلك سعر السيارة فى حالة تمويل الإجارة.

المنتجات التمويلية التى تقدمها شركة اليسر ومتاحة للمتقاعدين

توفر شركة اليسر العديد من القروض التمويلية الميسرة والتى يمكن الحصول عليها للعملاء المتقاعدين وتتمثل تلك المنتجات في الآتي