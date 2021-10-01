واشنطن تخصص 7 ملايين دولار إضافية كمساعدة إنمائية للسودان

جدة - نرمين السيد - وأضافت سامانثا باور - فى تصريحات، لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الجمعة، " نحن نعمل عن كسب مع الحكومة وشركائنا من المجتمع المدنى لتوسيع برامج المساعدة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أشاد، أمس، بالإنجازات الرائعة للحكومة الانتقالية فى السودان منذ توليها إدارة شؤون البلاد قبل عامين.

وأوضح أن السودان قام أيضا بإصلاحات اقتصادية طموحة، توجت بمبادرة نقطة القرار الخاصة بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، موضحا أنها ستتيح قدرا من التخفيف من عبء ديون السودان الذى لا يمكن تحمله ويحرر الموارد التى تشتد الحاجة إليها من المؤسسات المالية الدولية، داعيا المجتمع الدولى إلى أن يبذل قصارى جهده للمساعدة فى دفع هذه الجهود وغيرها.