جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس الشيوخ فى سويسرا، أمس الخميس، عزمها على تخصيص 1.3 مليار فرنك سويسرى ـ ما يعادل 1.4 مليار دولار أمريكى ـ لدعم تنمية دول الاتحاد الأوروبى الأكثر فقرًا فى المستقبل القريب.





وكانت قد تم إيقاف منح هذه الأموال لسنوات، فيما تأمل سويسرا فى المشاركة مجددًا فى برنامج أبحاث "هورايزون" التابع للاتحاد الأوروبى. وعلى الرغم من أن سويسرا لا تنتمى للاتحاد الأوروبى، لكنها تشارك فى برامج التكتل والسوق الأوروبية المشتركة عبر اتفاقات ثنائية. وتمت الموافقة على منح دول الاتحاد الأوروبى الأكثر فقرًا مبالغ مالية منذ عدة سنوات، وهى الأموال التى يشار إليها باسم "مليار الاندماج". وتدفقت أول دفعة، وقدرها بمليار فرنك سويسرى، خلال عدة سنوات بدءًا من 2006، إلا أن ذلك لم يمنع الفتور فى العلاقات السويسرية مع الاتحاد الأوروبى بعدما أصر الاتحاد على إبرام اتفاقية إطارية لإلزام سويسرا بصورة أوثق تجاهه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سويسرا تخصص 1.3 مليار فرنك لدعم دول الاتحاد الأوروبى الأكثر فقرًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.