بالفيديو: سيدة تنتقم من "سارقة" موقفها بتصرف مؤلم

أظهر مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل، إقدام امرأة على تخريب سيارة "تسلا"، مستخدمة مفتاحا.
ورصدت كاميرات المراقبة سيدة تقوم بإحداث خدوش في سيارة "تسلا"، باستخدام مفتاح.
وحسبما ذكرت صحيفة "ميترو" البريطانية، فإن أماندا أوبين اضطرت إلى ركن سيارتها خارج إحدى العيادات الطبية، حيث كانت على موعد مع الطبيب.
وتفاجأت أماندا لدى عودتها بخدوش في مركبتها، تبلغ تكلفة إصلاحها 7650 دولارا.
وفي حديث لوسائل إعلام بريطانية، قالت أماندا إن إقدام السيدة على خدش سيارتها يعود إلى تنافس المرأتين على ذات الموقف.
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