وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أعرب نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، عن قلق موسكو إزاء الشراكة الثلاثية الجديدة، محذرًا من أن هذه الصفقة تمهد طريقة لحصول أستراليا، بعد 18 شهرا من التشاور وجهود فعلية ستستغرق بضع سنوات، على عدد كبير من الغواصات النووية.
وأوضح ريابكوف، خلال تصريحات فى مركز جنيف للسياسات الأمنية، اليوم الجمعة، أن أستراليا ستصبح بذلك بين خمس دول فى العالم تتمتع بمثل هذه القدرات العسكرية، مضيفًا: "إنه يشكل تحديًا ملموسًا لنظم منع انتشار (الأسلحة النووية)".
كما أبدى الدبلوماسى الروسى قلق موسكو إزاء إعلان بريطانيا فى وقت سابق من العام الجارى عن فرص توسيع ترسانتها النووية، لافتا إلى أن العلاقات بين القوى النووية فى العالم "بعيدة عن المستوى الذى يمكن اعتباره جيدًا".
وقال ريابكوف إن الوضع حول هذه المسألة تفاقم بشكل ملموس نتيجة "تدمير ركائز نظام الرقابة على الأسلحة النووية"، محملا إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أكبر قدر من المسؤولية عن ذلك بسبب "سعيها المطلق إلى كسب التفوق العسكرى وغيره".
وكانت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا أعلنوا فى 15 سبتمبر المنقضى، عن إبرام الشراكة الدفاعية "أوكوس"، بما يشمل تبادل التكنولوجيات العسكرية وتزويد الجيش الأسترالى بثمانى غواصات تستند إلى التكنولوجيات الأمريكية وصواريخ مجنحة أمريكية الصنع.
وبناء على الاتفاق، ألغت أستراليا صفقة غواصات هائلة مع فرنسا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجانبين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: اتفاق أوكوس يمثل تحديا لمنع الانتشار النووى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.