روسيا: اتفاق أوكوس يمثل تحديا لمنع الانتشار النووى

جدة - نرمين السيد - حذرت روسيا، اليوم الجمعة، من عواقب سيئة قد تجلبها صفقة "أوكوس" الدفاعية، والمبرمة مؤخرًا بين أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا، لافتة إلى أن تلك الاتفاقية قد تمثل تحديًا لاتفاق منع الانتشار النووى فى العالم.





وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أعرب نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، عن قلق موسكو إزاء الشراكة الثلاثية الجديدة، محذرًا من أن هذه الصفقة تمهد طريقة لحصول أستراليا، بعد 18 شهرا من التشاور وجهود فعلية ستستغرق بضع سنوات، على عدد كبير من الغواصات النووية.

وأوضح ريابكوف، خلال تصريحات فى مركز جنيف للسياسات الأمنية، اليوم الجمعة، أن أستراليا ستصبح بذلك بين خمس دول فى العالم تتمتع بمثل هذه القدرات العسكرية، مضيفًا: "إنه يشكل تحديًا ملموسًا لنظم منع انتشار (الأسلحة النووية)".

كما أبدى الدبلوماسى الروسى قلق موسكو إزاء إعلان بريطانيا فى وقت سابق من العام الجارى عن فرص توسيع ترسانتها النووية، لافتا إلى أن العلاقات بين القوى النووية فى العالم "بعيدة عن المستوى الذى يمكن اعتباره جيدًا".

وقال ريابكوف إن الوضع حول هذه المسألة تفاقم بشكل ملموس نتيجة "تدمير ركائز نظام الرقابة على الأسلحة النووية"، محملا إدارة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أكبر قدر من المسؤولية عن ذلك بسبب "سعيها المطلق إلى كسب التفوق العسكرى وغيره".

وكانت الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا أعلنوا فى 15 سبتمبر المنقضى، عن إبرام الشراكة الدفاعية "أوكوس"، بما يشمل تبادل التكنولوجيات العسكرية وتزويد الجيش الأسترالى بثمانى غواصات تستند إلى التكنولوجيات الأمريكية وصواريخ مجنحة أمريكية الصنع.

وبناء على الاتفاق، ألغت أستراليا صفقة غواصات هائلة مع فرنسا، ما أسفر عن أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين الجانبين.