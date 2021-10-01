إيران تطلق مناورات عسكرية على حدود أذربيجان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فارس"، قال قائد القوة البرية للجيش الإيرانى، العميد كيومرث حيدرى، إن المناورات ستشارك فيها وحدات مدرعة ومدفعية وطائرات مسيرة ومنظومة الحرب الإلكترونية، وبدعم نارى من مروحيات طيران الجيش.

وجاء الإعلان عن المناورات فى ظل توترات بين إيران وأذربيجان، حيث وجهت باكو انتقادات إلى ظهران بسب مناورات مماثلة على حدودها.

وردت الخارجية الإيرانية على الانتقادات الآذرية، قائلة إن إجراء مناورات عسكرية فى مناطق شمال غرب البلاد، على الحدود مع أذربيجان، أمر سيادى يتم من أجل السلام والاستقرار فى المنطقة بأسرها.

وشددت إيران على أنها "لن تتسامح مع تواجد الكيان الصهيونى بالقرب من حدودها، وستتخذ ما تراه ضروريًا لأمنها".