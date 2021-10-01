داعش خراسان يعلن مسؤوليته عن مقتل شخص من أقلية السيخ فى باكستان

جدة - نرمين السيد - أعلن تنظيم داعش خراسان عبر وكالته "أعماق"، اليوم الجمعة، مسؤوليته عن مقتل أحد أفراد أقلية السيخ فى باكستان، وذلك فى أول هجوم للتنظيم هناك منذ استيلاء حركة طالبان على مقاليد السلطة فى أفغانستان.





وحسبما نقلت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الجمعة، قال قائد الشرطة المحلية فى باكستان، إعجاز نبى: إن سردار ساتنام سينج، المتمرس فى طب الأعشاب التقليدى، قد تعرض لإطلاق النار داخل عيادته فى مدينة بيشاور الواقعة شمال غربى البلاد. وأشارت التقارير إلى حالة من الفزع بين أفراد أقلية السيخ بعد هذا الهجوم فى المدينة الباكستانية، خصوصًا أنهم تعرضوا للاستهداف فى الماضى من جانب متشددين إسلاميين، من بينها تنظيم داعش خراسان الذى نفذ العديد من التفجيرات والاغتيالات وعمليات الخطف. وتأتي الحادثة الأخيرة ومقتل أحد أفراد أقلية السيخ، وسط تصاعد أعمال العنف التى يشنها متشددون مرتبطون بحركة طالبان الباكستانية. وقتل أكثر من 70 ألف باكستانى خلال عقدين من أعمال العنف التى قادها متشددون.

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