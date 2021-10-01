مواطنون يطردون نوابا من النهضة حاولوا دخول البرلمان التونسى

جدة - نرمين السيد - وكان 90 نائبا من حركة النهضة وحلفائها دعوا فى بيان أمس الخميس، إلى استئناف العمل البرلمانى بدءًا من اليوم، بينما حذر عدد من النواب التونسيين من خطورة تلك الخطوة.

وفى تصريحات نقلتها "العربية"، قال رئيس حزب الائتلاف الوطنى التونسى، ناجى جلول، الحدث إن سعى عدد من النواب لعقد جلسة نيابية يُمثل خطرًا جسيمًا على الأمن القومى، وخطوة تهدد بإدخال البلاد فى حالة من الانقسام والفوضى.