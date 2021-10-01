السودان.. قطار عطبرة الذي وصل متأخرا 20 ساعة.. ما قصته؟

في مشهد مهيب استقبلت الخرطوم "الجمعة" قطار يحمل المئات من ثوار مدينة عطبرة في شمال السودان؛ والذي وصل متأخرا نحو 20 ساعة من موعده بسبب عمليات إرهابية تخريبية قامت بها عناصر إخوانية لمنع من يحملهم من ثوار من الالتحام بمليونية 30 ديسمبر الهادرة التي نظمها أكثر من 85 كيانا؛ فما قصة هذا القطار؟

في ذروة اعتصام الثوار السودانيين امام القيادة العامة للجيش في أبريل 2019؛ والذي أسقط نظام الإخوان في ذات الشهر؛ خطفت صورة قطار الثوار الواصل من مدينة عطبرة للخرطوم اهتمام وكالات الأنباء ووسائل الإعلام العالمية؛ فقد اخفت الكتل البشرية التي كانت على ظهر القطار معالمه تماما وبالكاد كانت عجلاته تتحرك على القضيب الحديدي.

رمزية كبيرة

وأعطى وصول القطار في ذلك الوقت دفعة قوية للسودانيين لمواصلة ثورتهم وفتح الباب أمام تدفق عشرات الآلاف من المدن والأقاليم الأخرى إلى ميدان الاعتصام الذي تحول إلى سودان مصغر قبل فضه بالقوة في الثالث من يونيو 2019؛ في جريمة بشعة أرقت الضمير العالمي وراح ضحيتها المئات من الشباب.

ومنذ ذلك الوقت اكتسب القطار رمزية كبيرة لدى الثوار السودانيين وهو ما دفع شباب عطبرة والمدن المجاورة لها لإحياء تلك الرمزية عبر تسيير قطار آخر للمشاركة في مليونية الخميس لكن مجموعة من عناصر الإخوان قامت بقطع الطريق الحديدي ووضع متاريس عليه في محاولة لإعاقة القطار الذي وصل الخرطوم منتصف نهار الجمعة، أي بعد نحو 18 ساعة من انفضاض المسيرة المليونية المطالبة بالتحول المدني ومحاسبة الإخوان.

كيف وصل القطار

رغم ان الرحلة بالقطار من عطبرة إلى الخرطوم تستغرق اقل من 5 ساعات؛ إلا ان رحلة الخميس استغرقت أكثر من 20 ساعة بعد ان اضطر الثوار للمشي عشرات الكيلومترات امام القطار لفك المتاريس ومساعدة عمال السكك الحديدية على إصلاح الاعطاب التي لحقت بقضيب السكة حديد.

واوضح رئيس نقابة عمال السكة الحديد في عطبرة هاشم خضر لموقع دوت الخليج ان اكتشاف العمل التخريبي تم بالصدفة في منطقة قريبة من مدينة عطبرة؛ قبيل ساعات قليلة من انطلاق القطار بعد انقلاب أحد الوابورات وثلاث مقطورات شحن.

غضب شعبي

وفور وقوع الحادثة؛ تصدَّر وسائط التواصل الاجتماعي في السودان هاشتاق حمل عنوان: =الإخوان نظيم إرهابي= بعد تخريبهم للخط الحديدي القومي.

ووصف الآلاف من القانونيين والناشطين ما قامت به عناصر إخوانية بالعمل الإرهابي الإجرامي الذي كاد ان يودي بحياة المئات. وطالب الهاشتاق الجهات العدلية بتصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية فورا؛ مشيرين إلى سجلهم الدموي الذي أضر بالكثير من السودانيين.