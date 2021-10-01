اليوم.. بريطانيا تبدأ منع الأوروبيين من دخول أراضيها ببطاقات الهوية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، بدء تطبيق إجراء منع دخول الأوروبيين باستخدام بطاقات الهوية، إلى أراضى المملكة المتحدة، وذلك فى لإطار حقبة ما بعد البريكست وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.





ووفقًا لـ"فرانس برس"، فبموجب خطط أعلنتها لندن قبل نحو عام، سيكون لزاما على غالبية مواطنى سويسرا والاتحاد الأوروبى ودول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، أن يحملوا جواز سفر صالحا لدخول أراضى المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم، الأول من أكتوبر.

وأوضحت بريطانيا أن هذا الاجراء الذى يأتى فى أعقاب خروجها النهائى من الاتحاد الأوروبى فى وقت سابق من هذا العام، ضرورى للحد من إمكان استخدام وثائق قابلة للتزوير بشكل أسهل من أجل دخول أراضيها، ومكافحة الجريمة، ووقف المهاجرين غير الشرعيين.

وفى بيان لها، مساء الخميس، قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتى باتل، إنه أصبح على لندن "ضبط المجرمين الذين يسعون الى دخول بلادنا بشكل غير شرعى باستخدام مستندات مزوّرة".

وتابعت: "من خلال وقف العمل ببطاقات الهوية غير الآمنة، نعزز أمن حدودنا ونحقق أولوية الناس باستعادة السيطرة على نظام الهجرة" الخاص بالمملكة المتحدة.

ويدخل هذا الاجراء حيز التنفيذ فى وقت تعانى بريطانيا من نقص فى عدد سائقى الشاحنات، يقدر بالآلاف، ما أدى الى أزمة وقود حادة، ونقص حاد فى بعض المواد التموينية على رفوف المتاجر الاستهلاكية.