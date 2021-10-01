جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الوزير أنتونى بلينكن سيجرى محادثات مع مسؤولين فرنسيين فى باريس الأسبوع المقبل، فى محاولة جديدة لتخفيف التوتر بعد غضب فرنسا من تخلى أستراليا عن عقد لشراء غواصات فرنسية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن يلتقى مسؤولين فرنسيين الأسبوع المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.