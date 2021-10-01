السعودية تسمح برحلات استثنائية من وإلى كابول

جدة - نرمين السيد - وفى بيان عبر "فيسبوك"، أوضحت السفارة أن الحكومة السعودية وافقت على تسيير"آريانا" لـ9 رحلات استثنائية، لمساعدة الأفغان الذين لم يتمكنوا من العودة إلى وطنهم بسبب جائحة فيروس كورونا.
وبحسب البيان، فمن المقرر أن تسير هذه الرحلات فى الأيام القليلة المقبلة، حيث يعمل نحو 300 ألف أفغانى فى السعودية.
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