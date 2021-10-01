الأهلي تداول تسجيل الدخول لأول مرة إلكترونيًا 1443

الأهلي تداول تسجيل الدخول لأول مرة من الموضوعات الهامة التي يتساءل عنها الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية، رغبةً منهم في الاستفادة من الخدمات الاستثمارية الهامة التي تقدمها منصة الأهلي لكافة عملائها، حيث تعمل المنصة على تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية المتخصصة في إدارة صناديق الاستثمار والمحافظ الإلكترونية وإدارة الأصول وغيرها من الخدمات الهامة الأخرى التي سنقوم بتوضيحها في حيثيات هذا المقال، بالإضافة إلى ذلك سنقوم بتوضيح شروط الأهلي تداول تسجيل الدخول وكذلك خطوات التسجيل إلكترونيًا.

الأهلي تداول

كثيراً ما يدور في أذهان المواطنين ما هي خدمة الأهلي تداول تسجيل الدخول؟، فما هو إلا عبارة عن نظام إلكتروني مطور كليا تم إطلاقه من قبل منصة الأهلي كابيتال SNB، بهدف توفير أكبر قدر من الدعم لمساعدة عملاء البنك الأهلي في الاشتراك في عمليات التداول وتحقيق أفضل نتائج، بالإضافة إلى تقديمها للكثير من الخدمات التي قد يحتاج إليها أي عميل أثناء عملية التداول.

كما تتميز منصة التداول بالعديد من المميزات التي تؤدي بدورها في تسهيل الأمر على العملاء على سبيل المثال فإن المنصة سهلة التحكم، تتميز بالمرونة، تمتلك العديد من الأوامر المشروطة والكثير من أدوات التحليل الذكية لمساعدة العميل في تحيل السوق، بالإضافة إلى العديد من المميزات الخاصة بمحفظة الأهلي الإلكترونية.

وعلاوة على ما سبق ذكره فإن منصة الأهلي تداول تعمل دائما على تقديم كل ماهو مفيد لعملائها، كتقديمها لبعض الخدمات الهامة التي تتثمل في الآتي:

سهولة التحكم في عمليات البيع والشراء ، سهولة تعديل أوامر البيع والشراء.

إمكانية الإطلاع على كافة تفاصيل أسعار الأسهم بصفة مستمرة.

حصول العميل على ملخص كامل بكافة تفاصيل المحفظة وكذلك تفاصيل العمليات التي تم تنفيذها.

سهولة الإطلاع على رصيد الحساب.

وجود قوائم خاصة للأسهم المفضلة لدى العميل مع إمكانية التعديل والإلغاء.

الحصول على تحليلات فنية ممتازة من الكثير من خبراء التداول.

سهولة التحكم في اختيار اللغة المفضلة.

إمكانية إجراء التعديلات والتغيرات على بيانات العميل بسهولة ويسر.

شروط التسجيل في الأهلي تداول

قامت شركة الأهلي كابيتال بوضع بعض الشروط العامة اللازم توافرها في أي عميل من عملاء البنك الأهلي الراغبين في التسجيل بمحفظة تداول الأسهم، والتي تتمثل في النقاط التالية:

أولاً لابد من وجود حساب ساري باسم العميل في البنك الأهلي.

لابد من وجود بطاقة هوية وطنية سارية المفعول أو رقم إقامة ساري.

يشترط التسجيل في الأهلي كابيتال، ووجود رقم جوال مسجل لدى كابيتال SNB.

أولًا يقوم العميل بفتح رابط موقع البنك الأهلي لتداول الأسهم

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “ التسجيل في السوق السعودية ” الظاهرة على يسار الشاشة.

” الظاهرة على يسار الشاشة. ثم يقوم بالإطلاع على خطوات التسجيل ومن ثم يقوم بالضغط على زر “ استمرار “.

“. سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات وهي: (رقم السجل المدني – رقم المحفظة – رقم الجوال) يقوم العميل بإدخالها، والضغط على زر “ التالي “.

“. سيقوم النظام تلقائيًا بإرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف الجوال، يقوم العميل بإدخال رمز التفعيل، ومن ثم يقوم بالنقر على زر “ موافق “.

“. سيتم الانتقال إلى تبويب إدخال بعض البيانات الشخصية والتي تتمثل في: (اسم مستخدم جديد – كلمة السر جديدة).

ثم يقوم بالضغط على زر “ استمرار “.

“. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل مستخدم جديد، يقوم العميل من خلالها بالضغط على زر “تحميل“.

الأهلي تداول تسجيل الدخول

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة وكذلك الانتهاء من عملية التحميل يكون قد تم الانتهاء من تسجيل الدخول، وأصبح بإمكان العميل الولوج إلى منصة البنك الأهلي لتداول الأسهم بسهولة ويُسر.

طريقة تحويل الأموال إلى الحساب الاستثماري الجديد

بعد الانتهاء من عملية التسجيل في منصة الأهلي لتداول الأسهم، أصبح بإمكان العميل القيام بعمليات تحويل الأموال إلى حسابه الاستثماري الجديد ليتمكن من البدء في شراء وبيع الأسهم، وذلك من خلال عدة طرق مختلقة قام بوضعها البنك الأهلي وهي كالآتي:

أولاً من خلال الأهلي أون لاين:

في البداية يقوم العميل بتسجيل الدخول إلى حسابه الخاص في الأهلي أون لاين. بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “تحويل الأموال” من القائمة الظاهرة أعلى يمين الشاشة. ثم يقوم بتحديد نوع العملية من خلال اختيار أيقونة “الحساب الاستثماري لدى كابيتال SNB” من قائمة الاختيارات الفرعية. بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات ومنها رقم الحساب الذي سيتم تحويل الأموال منه. وأخيراً يقوم العميل بتحديد المبلغ المراد تحويله، ومن ثم يقوم بالضغط على زر “موافق“.

ثانياً هاتف الأهلي المصرفي:

تتم عملية التحويل من خلال الاتصال على الرقم 920001000. بعد ذلك يقوم العميل باتباع الخطوات التي تُملى عليه وهي أن يدخل رقمه الشخصي و من ثم الرقم السري. ثم يقوم بالضغط على الرقم1 (للحسابات البنكية)، ثم الرقم 3 (لخدمة التحويل)، وأخيراً الرقم 5 (لخدمة كابيتال SNB). بعد ذلك يقوم باتباع باقي الخطوات بشكل سليم وسيتم تحويل الأموال إلى حسابه الاستثماري بنجاح.

ثالثاً خدمة الصراف الآلي:

أولا يقوم العميل باختيار خدمة “تحويل” من بين الخدمات المتاحة في القائمة الرئيسية. بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة “كابيتال SNB”. ومن ثم يقوم بإكمال الخطوات المعتادة للتحويل في خدمة الصراف الآلي.

رابعاً فروع البنك الأهلي السعودي:

وأخيراً يمكن لأي عميل اتباع الطرق التقليدية وهي زيارة أقرب فرع من فروع البنك الأهلي السعودي لإتمام عملية التحويل بنجاح.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد كافة البيانات والخطوات الخاصة بخدمة الأهلي تداول تسجيل الدخول، حيث تعرفنا على الشروط وطريقة التسجيل وكذلك طريقة تحويل الأموال إلى الحساب الاستثماري الجديد إلكترونيًا.