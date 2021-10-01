العراق: تشديد أمنى فى بغداد وسط دعوات للتظاهر

جدة - نرمين السيد - وأفاد المصدر ـحسبما ذكرت القناة (العراقية) الإخباريةـ بأن القوات الأمنية عززت من انتشارها فى جميع الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد على خلفية دعوات لإحياء الذكرى السنوية للمظاهرات الاحتجاجية أو الثورة التى انطلقت فى بغداد فى الأول من أكتوبر عام 2019.

وتأتى هذه الإجراءات الأمنية فى الوقت الذى تصاعدت فيه الدعوات عبر شبكة التواصل الاجتماعى لتجديد التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل وإجراء عمليات إصلاح اقتصادية حقيقية فى البلاد.

ومن المنتظر أن يشهد العراق فى العاشر من الشهر الجارى أول انتخابات مبكرة يتنافس عليها نحو 3249 مرشحا بينهم أكثر من 789 مستقلا لاختيار برلمان عراقى جديد يضم 329 نائبا يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.