جدة - نرمين السيد - وأفاد المصدر ـحسبما ذكرت القناة (العراقية) الإخباريةـ بأن القوات الأمنية عززت من انتشارها فى جميع الشوارع والساحات المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد على خلفية دعوات لإحياء الذكرى السنوية للمظاهرات الاحتجاجية أو الثورة التى انطلقت فى بغداد فى الأول من أكتوبر عام 2019.
وتأتى هذه الإجراءات الأمنية فى الوقت الذى تصاعدت فيه الدعوات عبر شبكة التواصل الاجتماعى لتجديد التظاهرات المطالبة بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل وإجراء عمليات إصلاح اقتصادية حقيقية فى البلاد.
ومن المنتظر أن يشهد العراق فى العاشر من الشهر الجارى أول انتخابات مبكرة يتنافس عليها نحو 3249 مرشحا بينهم أكثر من 789 مستقلا لاختيار برلمان عراقى جديد يضم 329 نائبا يتولى تشكيل حكومة عراقية جديدة للسنوات الأربع المقبلة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العراق: تشديد أمنى فى بغداد وسط دعوات للتظاهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.