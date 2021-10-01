ميقاتى: سنعمل على إعادة الصلات التى انقطعت بين لبنان والعرب

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، اليوم الجمعة، أن حكومته ستقوم باللازم لإعادة الصلات التى انقطعت فى علاقات لبنان مع العرب، وذلك فى بيان خلال استقباله فى طرابلس شمال البلاد، ردًا على تحليلات صحفية بشأن علاقات لبنان مع الدول العربية.





وقال ميقاتى: "نسمع الكثير من التحليلات الصحفية التى تتناول علاقات لبنان بالدول العربية، وصلت إلى حد تسويق البعض لوساطات مزعومة وسلبيات مطلقة فى المقابل"، مؤكدًا أن "الحكومة ستقوم بنفسها بكل الخطوات المطلوبة لإعادة وصل ما انقطع فى علاقات لبنان مع الإخوة العرب، ونعلم فى المقابل حرص الأشقاء العرب على المحافظة على وحدة لبنان، وحمايته من أى أخطار قد تحيط به". وأشار ميقاتى إلى أن لبنان "لطالما شكل رسالة لتجسيد المحبة والتعايش بين الأديان، ولطالما سارع الإخوة العرب لانتشاله من عثراته، كلما ألمت به المحن، انطلاقاً من تفهمهم الأخوى لخصوصية وتنوع نسيجه السكانى". وتابع ميقاتى: "صحيح أننا نمر بأصعب مرحلة فى تاريخ لبنان والتحديات الداهمة كبيرة، والناس تأمل من الحكومة عملاً إنقاذيًا ينتشلها من المآسى المختلفة التى تعانى منها، وهو أمر ندركه جيدًا، وبدأنا القيام بما يجب فعله لوضع الأمور على سكة الحل".

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