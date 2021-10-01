فيديوجراف.. الجيش البريطانى يعلن الطوارئ فى مواجهة أزمة الوقود

جدة - نرمين السيد - وأشارت الحكومة إلى أن الجنود المدربين على قيادة الشاحنات سيصلون الصهاريج إلى المحطات. ويوضح الفيديو جراف خطة مواجهة أزمة الوقود فى بريطانيا. كما تم نشر القوات على الطرقات لتحسين عمليات تسليم البنزين للمحطات، فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة وضع 150 سائقا عسكريا فى حالة التأهب والاستعداد، حيث سيتم تقسيم هؤلاء النظاميين إلى فرق مختلفة على محطات التوزيع.

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