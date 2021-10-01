المساعدة المقطوعة موعد صرفها وشروط الحصول عليها 2020

المساعدة المقطوعة أحد أهم المواضيع التي يهتم بها المواطن السعودي، فهي دعم مالي مقدم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمواطنين المستحقيها لها وذلك بعد عمل دراسات تؤكد أحقيتهم لتلك المساعدة، وتقدر قيمة المساعدة المقطوعة للمستفيدين بها على حسب احتياجتهم اليومية والدخل الشهري لكل مواطن مستفيد بالاضافة لعدد أفراد الأسرة، وتصرف المساعدة المقطوعة مرة واحدة خلال العام وبدون موعد ثابت فذلك يرجع للوضع الاقتصادي للسعودية.

صرف المساعدة المقطوعة

يرتبط موعد صرف المساعدة المقطوعة بعددت أمور من أبرزها الوضع الاقتصادي للمملكة، فصرف المساعدة المقطوعة للمستفيدين منها يتعلق بمدى احتياج كل أسرة وعدد أفرادها بالاضافة لدخلها الشهري، والجدير بالذكر أيضاً أن موعد صرف المساعدة المقطوعة لم يتم تحديده حتى تلك اللاحظة وفى انتظار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحديد الموعد وإعلانه عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

شروط صرف المساعدة المقطوعة 1443

تعلقت المساعدة المقطوعة بعدد من الشروط ليتم صرفها لمستحقيها إلا وهي:

أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.

ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عام.

يكون المستفيد منها مقيم فى الأراضي السعودية.

ألا يزيد راتب المستفيد عن 2000 ريال سعودي شهرياً.

ألا يكون قد غادر السعودية ثلاثة أشهر متتالية.

من هم المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي 1443

أوضحت وزارة الموارد البشرية الفئات التي سيتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لهم لعام 1443 وهمك

المرأة المطلقة.

السيدة الأرملة.

أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية.

أسر السجناء.

الأسر الفقيرة.

الأسرة التي يقل دخلها الشهري عن 2000 ريال سعودي، ولا يزيد عن 3000 ريال.

السيدة التي تعيل أسرتها وفقدت زوجها.

طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 2022

يتم الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة وأسماء المستفيدين منها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر الانترنت، من خلال تسجيل الدخول عبر الحساب الخاص بالمواطن المستفيد وأدخال رقم السجل المدني الخاص به، واتباع الخطوات للوصول لموعد الصرف والمستفيدين.

وبذلك نكون قدمنا لكم كل ما هو متعلق بمساعدة الضمان الاجتماعي وموعد صرفها والفئات المستفيده منها وطريقة الاستعلام عنها، نتمنى أن نكون قد أفدناكم وفى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم.