السماح بعمل سيارات السفريات العراقية عبر الكرامة

دوت الخليج :- أعلن السفير العراقي في عمان حيدر العذاري قرارا بالسماح بعمل سائقي سيارات السفريات العراقية على طريق عمان – بغداد عبر معبر الكرامة.
وأضاف العذاري في بيان له، مساء الخميس، أن قرارا لوزير الداخلية مازن الفراية وجهه الى مدير الأمن العام والجهات المختصة بالسماح لسيارات السفريات الخارجية العاملة على خط عمّان / بغداد سواء الأردنية او العراقية بالعمل من خلال مركز حدود الكرامة وضمن الشروط الصحية المعتمدة.
وأشار إلى أن القرار يأتي بعد مناشدات من قبل الإخوة العراقيين أصحاب سيارات السفريات للسماح لهم بالعمل من جديد على طريق عمان / بغداد بعد توقف دام لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا.
ولفت إلى أن القرار السابق تسبب بايقاف عملهم ورزقهم لفترة طويلة.
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