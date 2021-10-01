أخبار اليمن : قصف سعودي يوقع ضحايا مدنيين في صعدة

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قصف سعودي يوقع ضحايا مدنيين في صعدة

أوقع القصف المكثف الذي شنته قوات العدو السعودي اليوم على قرى حدودية بمحافظة صعدة، العديد من الضحايا المدنيين. قصف سعودي يوقع ضحايا مدنيين في صعدةأوقع القصف المكثف الذي شنته قوات العدو السعودي اليوم على قرى حدودية بمحافظة صعدة، العديد من الضحايا المدنيين. وأوضح مصدر أمني أن قوات حرس الحدود السعودي فتحت نيران أسلحتها باتجاه منطقة الرقو المأهولة بالسكان، ما أدى إلى إستشهاد مواطنين اثنين وإصابة 4 آخرين بجروح متفاوتة. ولفت المصدر إلى تمادي قوات حرس الحدود السعودي في إجرامها باتجاه سكان المناطق الحدودية.. مشيراً إلى أن دماء المدنيين لن تسقط بالتقادم.



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