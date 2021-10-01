أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 294 خرقاً خلال 24 ساعة

قوى العدوان ارتكبت 294 خرقاً خلال 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 294 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وحيس والجبلية و7 غارات لطيران تجسسي على حيس والفازة والتحيتا وتحليق طائرة حربية في أجواء كيلو16.

وأشار المصدر إلى رصد 17 طائرة تجسسية في أجواء الفازة وحيس والجاح والجبلية والدريهمي والتحيتا، و50 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 243 قذيفة و208 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.