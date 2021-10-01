كلوب يكشف خطة ليفربول في مواجهة مان سيتي

علّق مدرب ليفربول يورغن كلوب على مباراة فريقه القادمة أمام مانشستر سيتي، واصفا "السيتيزينز" بـ"أفضل فريق على مستوى أوروبا".

وقال كلوب في تصريحات صحفية، إنه سيتعين على ليفربول الدفاع بكل قوة في مباراة الأحد أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يعرف طعم الهزيمة حتى الآن في الدوري الإنجليزي، ويحتل صدارة الترتيب حاليا برصيد 14 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على فريق المدرب بيب غوارديولا.

وأشار كلوب إلى أن سيتي سيسعى لتعويض خسارته خلال هذا الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان، مؤكدا أن المواجهة المقبلة في ملعب أنفيلد، ستكون مختلفة عن مقابلة العام الماضي والتي انتهت بهزيمة ليفربول 4-1.

وأوضح كلوب للصحفيين: "علينا تقديم أداء مناسب للحصول على فرصة لكن المواجهة ستكون في أنفيلد ونحن فعلا نتطلع للمباراة. نحن في وضع جيد وهذا ما يجب أن نكون عليه من أجل الحصول على فرصة في مواجهتهم".

وأضاف: "بالنسبة لي هم الفريق الأفضل في أوروبا وفازوا على تشلسي وهو فريق جيد في الأسبوع الماضي لكني سيتي بالتأكيد كان الأفضل في هذا اليوم".

وتابع المدرب الألماني: "سيتعين علينا الدفاع بكل ما أوتينا من قوة للبقاء في المباراة ونحرص على أن نحرز الأهداف التي تحقق الفارق"، حسبما نقلت "رويترز".

ومع اقتراب العطلة الدولية التي تبدأ بعد الجولة المقبلة من مباريات الدوري المحلي، أكد كلوب أنه لا يعرف شيئا عن ترتيبات الحجر الصحي بالنسبة للاعبين الذين سيسافرون إلى بلادهم لخوض مباريات دولية في حال كانت ضمن القائمة البريطانية الحمراء.