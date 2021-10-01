3 جرحى فى زلزال بقوة 5.2 درجة جنوب غربى إيران

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال بلغت شدته 5.2 درجة على مقياس ريشتر مناطق فى جنوب غربى إيران، فجر اليوم (الجمعة)، وفق مرصد الزلازل المحلى والمعهد الأمريكى للمسح الجيولوجى، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، حسبما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.





ووقع الزلزال عند الساعة الرابعة و45 دقيقة بالتوقيت المحلى (الأولى والربع بعد منتصف الليل بتوقيت جرينتش)، على عمق نحو 10 كلم قرب مدينة غناوة بمحافظة بوشهر، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأوضح المعهد أن الزلزال تلته هزات ارتدادية، سُجلت إحداها بعد نحو ساعتين وبلغت شدتها 4.6 درجة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية «إرنا» بأن الزلزال لم يتسبب بأضرار مادية كبيرة، لكنه أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح، وذلك نقلاً عن مسؤولين محليين. وتقع إيران فوق الكثير من الصفائح التكتونية الرئيسية وهى عُرضة لنشاط زلزالى متكرر.

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