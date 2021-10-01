مجلس الأمن الدولى يناقش طرد إثيوبيا موظفين أمميين

ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين تأكيدهم أن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيرلندا وإستونيا وفرنسا والنرويج تنوى إثارة هذه المسألة خلال الجلسة المغلقة التى سيعقدها مجلس الأمن اليوم، لكن من غير المرجح تبنى أى خطوات من قبله لأن روسيا والصين أكدتا منذ زمن أنهما تعتبران النزاع فى إقليم تيجراى شرق إثيوبيا شأنا داخليا لهذا البلد.
وجاء إعلان إثيوبيا عن طرد الموظفين الأمميين المذكورين بعد يومين من تحذير وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من أن آلاف المواطنين فى تيغراى ربما يعانون من المجاعة بسبب الحصار المفروض على تقديم المساعدات إلى الإقليم المضطرب.
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