بوتين يقيل مستشاره ومفوضة حقوق الطفل

جدة - نرمين السيد - أقال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، مستشاره، فلاديمير فاسيليف ومفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية، آنا كوزنيتسوفا، من منصبيهما بسبب انتخابهما نائبين فى مجلس الدوما الروسى.





وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، جاء فى أمر وقعه بوتين: "إقالة فلاديمير عبدو علييفيتش فاسيليف من منصب مستشار الرئيس الروسى بسبب انتخابه نائبا لمجلس الدوما (مجلس النواب) فى الجمعية الفيدرالية الروسية (البرلمان) فى الدورة الثامنة". وجاء فى أمر آخر وقعه بوتين: "إقالة آنا يورييفنا كوزنيتسوفا من منصب مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية بسبب انتخابها نائبة لمجلس الدوما فى الجمعية الفدرالية الروسية فى الدورة الثامنة".

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