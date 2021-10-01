عروض مصرف الراجحي لتمويل السيارات المستعملة بالسعودية بدون تحويل راتب

تتوالى عروض مصرف الراجحي شهريًا على عملائه، وموضوع مقالة اليوم عن عروض بنك الراجحي لتمويل السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية، ويعد مصرف الراجحي من أهم وأكبر مصارف السعودية حاليًا، ولذلك لأنه يحرص دائمًا على تقدم الخدمات البنكية بأسهل الطرق وأسرعها وبالإضافة على ذلك تحقيق أماني العملاء في الحصول على فرص تمويلية رائعة تتناسب مع أحوالهم وأوضاعهم.

عروض مصرف الراجحي لتمويل السيارات المستعملة في السعودية بدون تحويل راتب

يتيح المصرف تمويل السيارات المستعملة بشرطين أساسيين هما:

لا يتجاوز ممشى السيارة عن الـ60 ألف كيلو متر.

سنوات الصنع المتاحة داخل العرض تبدأ من عام 2019 وحتى عام 2021.

مبلغ التمويل يمكن أن يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

مدة التمويل هي من 3 إلى 5 سنوات.

وفي الوقت نفسه معدل النسبة السنوي على كل سنة من سنوات التمويل هو 8.93%.

في حالة تمويل سيارة مستعملة بـ100 ألف ريال على سبيل المثال، يجري التمويل كما يلي:

دفعة اولى 15 الف ريال يتم سدادها قبل كتابة عقد التمويل مباشرة.

قسط شهري لمدة 48 شهر بقيمة 1902 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه يتم دفع دفعة تملك السيارة وهي 10 آلاف ريال.

سيتم دفع 1% من قيمة مبلغ التمويل أو 5000 ريال أيهما أقل كمصروفات إدارية.

الدفعة الأخيرة تقدر بـ10% من إجمالي مبلغ التمويل.

يمكن الشراء السيارات من خلال الوكلاء ولكن بالشروط المحددة سلفًا.

وفي الوقت نفسه يتم عمل تأمين شامل على مدار مدة العقد.

يجب إجراء تقدير للسيارة لمعرفة سعرها الحقيقي في سوق السيارات السعودي.

يمكنكم الاتصال عبر الرقم التالي 8001241222 أو الذهاب لأقرب فرع للاستفسارات

يسري هذا العرض حتى انتهاء عام 2021 – 1443، مما يعني أن هناك فرصة كبيرة هي حوالي شهرين أمام الراغبين في الاستفادة منه.

يمكن الدخول على موقع البنك وتعبئة نموذج طلب تمويل السيارة المستعملة بدون تحويل راتب وسوف يتواصل معك أحد ممثلي المصرف.

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