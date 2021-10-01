ميركل: ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لنا

ميركل: ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لناأكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ليبيا ستظل أولوية بالنسبة لبلادها، وان لا علاقة لها بوجود حكومة وذهاب أخرى، في إشارة إلى انتهاء ولايتها الحكومية.

واكدت ميركل في تصريحات في مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الجمعة مع محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي ان "ألمانيا ستظل ملتزمة بدعم ليبيا حتى بعد التغييرات الحكومية في برلين".

وقالت "بوسعي أن أؤكد لكم أنه خلال الأسابيع والأشهر المقبلة أيضاً، حتى لو كان لدينا الآن انتقال من حكومة إلى أخرى، فإن القضية الليبية ستظل أولوية بالنسبة لألمانيا... لذلك ستكون هناك استمرارية".

من جهته قال المنفي: "نؤكد على متابعة عملنا لإتمام المرحلة والوصول إلى انتخابات وفقاً لما تم الاتفاق عليه في مخرجات جنيف وبرلين 2".

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي قد وصل إلى برلين أمس الخميس، في زيارة تستهدف مناقشة "المبادرات المطروحة في حال استمرار الانسداد القانوني والدستوري خلال هذه الفترة لإجراء الانتخابات".