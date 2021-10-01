أخبار اليمن : طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب والجوف

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طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب والجوف

عاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف. طيران العدوان يكثف غاراته على مأرب والجوفعاود طيران العدوان السعودي اليوم شن سلسلة من الغارات الجوية على محافظتي مأرب والجوف. وأوضح مصدر أمني ان طيران العدوان استهدف بـ20 غارة مديرية الجوبة و3 غارات مديرية جبل مراد وغارتين مديرية صرواح مأرب، خلفت أضراراً بالممتلكات العامة والخاصة ومنازل المواطنين ومزارعهم. وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن 3 غارات على المرازيق في مديرية خب والشعف وغارتين على اللبنات في مديرية حزم الجوف.



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