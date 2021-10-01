السعودية.. أخذ اللقاح شرطٌ لحضور الأنشطة ودخول المنشآت

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، نقلا عن مصدر في وزارة الداخلية، أن التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ضد فيروس كورونا المستجد، سيضحي شرطا لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت وركوب الطائرات ووسائل النقل العام ابتداءً من 10 أكتوبر.
وبحسب المصدر، فإن القرار اتخذ بناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه.
وبموجب القرار، فإن استكمال اللقاحات بات ضروريا لدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي، كما أنه واجب لدخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
ويُشترط اللقاح الكامل أيضا لدخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، إضافة إلى ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.
في غضون ذلك، يستثنى مما ورد أعلاه؛ الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".
وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.
وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.
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