اعتقال الرئيس الجورجى الأسبق ميخائيل ساكاشفيلى بعد وصوله إلى بلاده

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء الجورجى، إراكلى جاريباشفيلى، اليوم الجمعة، أن سلطات جورجيا اعتقلت الرئيس الأسبق، ميخائيل ساكاشفيلى، بعد وصوله إلى البلاد، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأعلن ساكاشفيلى -فى وقت سابق- عن نيته العودة إلى جورجيا لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها فى جورجيا فى 2 أكتوبر فى رسالة بالفيديو على فيسبوك. وقال ساكاشفيلى إنه لا يخشى الاعتقال وينوى وضع حد لـ "السير فى نفس دائرة الانتقام". والرئيس الأسبق البالغ 53 عاما، مطلوب من سلطات بلاده التى تتهمه بسوء استغلال المنصب، وهى تهم يعتبرها ذات دوافع سياسية. وغادر ساكاشفيلى جورجيا فى عام 2013 مع نهاية ولايته الرئاسية الثانية.

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