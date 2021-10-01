بسبب سيارة.. وزير سابق ينتحر فى مبنى برلمان مالاوى

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات إن كليمنت شوايا (50 عاما)، الذى كان أيضا نائبا سابقا لرئيس البرلمان فى مالاوى، أطلق النار على رأسه أمس الخميس أمام كاتبة البرلمان، فيونا كاليمبا، فى مكتبها.

وقالت الشرطة إن مذكرة كتبها شوايا قبل الانتحار تشير إلى خلافه الذى دام عامين مع مسؤولين بالبرلمان حول من يجب أن يدفع ثمن الأضرار التى لحقت بسيارته.

وفى المذكرة، اشتكى شوايا من أنه كان "يتوسل" للبرلمان لاستبدال سيارته التالفة، وهو ما أصر على أن ذلك كان مطلوبًا من البرلمان. كما حكمت محكمة على البرلمان بضرورة استبدال السيارة، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وكتب شوايا فى المذكرة التى أكدتها الشرطة "أنا لست شخصًا عنيفًا. بينما كان من الأسهل إيذاء الآخرين بالوسائل المتاحة لدى، لا أريد أن يكون هذا إرثا لى".

وكان قد اشترى السيارة فى عام 2019 من البرلمان فى نهاية فترة ولايته البالغة خمس سنوات كمشرع، لكن المسؤولين تأخروا فى نقل الملكية إليه، مما أدى إلى بطلان التأمين وقت وقوع حادث السير له بعد ستة أشهر.

وتم تعديل السيارة للسماح لشوايا، الذى أصيب بشلل الأطفال عندما كان طفلاً، بقيادة السيارة.