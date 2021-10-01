طريقة الحصول على معلم متقدم في المملكة وشروط الحصول على تلك الدرجة

تهتم الحكومة في المملكة العربية السعودية دائماً بالتعليم وقد وفرت فرصة الحصول على معلم متقدم حيث يمكن للمعلم أو المعلمة العاملين في قطاع التربية والتعليم التقدم والحصول على ترقية من معلم ممارس أي معلم متقدم وذلك من خلال التقديم للحصول على تلك الترقية، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الآمر.

الحصول على معلم متقدم

يمكن لحميع العاملين من المعلمين الحصول على رتبة معلم متقدم وذلك من خلال التقدم بشروط معينة

شروط التقدم للحصول على الرتبة:

قامت الحكومة في المملكة العربية السعودية بفتح باب التقدم لاختبار المعلم المتقدم ولكن لابد من توافر بعض الشروط أولاً في المتقدم للاختبار حتى يتم قبوله وترشيحه لخوض هذا الاختبار وهي:

من المهم أن يحصل المعلم المتقدم للاختبار على رخصة مهنية.

من المهم أن يكون المعلم حاصل على تقدير جيد جدًا خلال الثلاث سنوات الأخيرة وذلك في تقييم الآداء الوظيفي.

آلا تقل مدة عمل هذا الشخص المتقدم وحصوله على رتبته الحالية عن ست سنوات.

يحصل المتقدم أولاً نقاط الأداء الخاص بالتطوير المهني بمعدل الحد الادني على الأقل.

يشترك حصول المعلم على نقاط تقويم الممارسات الإبداعية.

من المهم أن يعمل هذا المعلم في رتبة ترقيته في فترة لا تقل عن عامين.

يتم حساب فترة الخدمة التي قام بها المعلم وذلك وفقاً للائحة التعليمية.

يجب أن يكون هذا العلم قد حصل على نقاط وذلك نتيجة التدريس وتعلم الطلاب وتحسين مستواهم الدراسي.

خطوات التقدم من أجل الحصول على معلم متقدم:

سيتم فتح باب التقدم للحصول على تلك الرتبة بداية من يوم الثالث من شهرأكتوبر لعام 2021م والموافق 26 صفر لعام 1443هـ وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر لعام 2021م والموافق 28 ربيع الأول 1443هـ

لتقديم على الطلب قم بالآتي: