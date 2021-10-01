أخبار اليمن : إجلاء 1500 مهاجر إفريقي من اليمن في 2021

إجلاء 1500 مهاجر إفريقي من اليمن في 2021أعلنت المنظمة الدولية للهجرة اليوم، إجلاء 1500 مهاجر إفريقي من اليمن خلال العام الجاري.

وقالت المنظمة الأممية في تغريدة على تويتر: "تم إجلاء 1500 مهاجر من (منطقة) القرن الإفريقي تقطعت بهم السبل في اليمن، للعودة بأمان إلى ديارهم خلال عام 2021"، دون تفاصيل أكثر.

ووفقاً لأرقام أممية سابقة، فإن اليمن يستضيف أكثر من 30 ألف مهاجر إفريقي.

وتعد اليمن، وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة لدول الخليج، خصوصاً السعودية.