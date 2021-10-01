الجناح السعودي يخطف الأنظار في "إكسبو 2020 دبي"

لفت الجناح السعودي أنظار زوار معرض إكسبو 2020 دبي، في اليوم الأول للافتتاح؛ إذ يعد جناح المملكة ثاني أكبر جناح في المعرض بعد جناح الإمارات، بمساحة إجمالية تبلغ 13,059 مترًا مربعًا، ويقع في منطقة الفرص.

وإلى جانب الحجم العملاق، يتميز الجناح السعودي الذي صممه المكتب الهندسي الإسباني بوريس ميكا أسوشيتس، بتصميم مبتكر ومستدام، وحاصل على شهادة الريادة البلاتينية في تصميمات الطاقة والبيئة، حيث يعتمد بشكل كامل في تشغيله على الطاقة المتجددة، وتأثيرات كربونية صفرية.

رحلة رقمية

يستقبل الجناح زواره بثلاثة عشر لغة وعبر طاقم من الشباب والشابات السعوديين، الذين سيتعاملون مع الزوار وفق قيم الضيافة السعودية العريقة، ويقدمون لهم الإرشاد فيما يتعلق بمحتوى الجناح وركائزه وأهدافه وأقسامه التي تتوزع على مسارات متعددة تشمل التراث والطبيعة والاقتصاد والتنمية والعلوم والتكنولوجيا، وغيرها من المسارات المرتبطة بنهضة المملكة ونموها تحت مظلة رؤية السعودية 2030.

وعبر رحلة رقمية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات، يُقدم الجناح السعودي في "إكسبو 2020 دبي" فعاليات تفاعلية متنوعة تشتمل على أنشطة استدامة الطاقة والعلوم والتقنية، وعروض للمشروعات التنموية الكبرى للمملكة في ظل رؤية السعودية 2030، وطبيعتها ومواقعها التراثية المسجلة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

كما يوفر الجناح مساحة لروّاد الأعمال الراغبين في اكتشاف الفرص في المملكة، وللراغبين في زيارتها ومعرفة كنوزها الطبيعية والحضارية.

الثقافة السعودية

على مسرح الأرض (Earth Stage) في منطقة الاستدامة، سيقدم الجناح عرضا تتراوح مدته بين 30-40 دقيقة ويجمع بين عروض الدمى والفنون ومشاركة الجمهور، بالإضافة إلى محتوى للشاشة الرقمية، وفيلم مبني على قصة سعودية تقليدية تبين جوانب مختلفة من الحياة في المملكة العربية السعودية في حوار تفاعلي مع الجمهور.

كما سيختبر الأطفال رواة القصص الحية باستخدام الدمى ومن خلال تقنية AR وVR التي تعزز لحظات القصة والشخصيات والأماكن والمشاهد، لتمنح الأطفال فرصة للدخول بشكل ملموس إلى أعماق القصص التي تتحدث عن ثقافة وتاريخ المملكة العربية السعودية.

وضمن أنشطته، يحتفي الجناح بالأيام العالمية، مثل: اليوم العالمي للأغذية، وللمدن، وللتسامح، وللأطفال، ولذوي الاحتياجات الخاصة، وللتطوع، ولحقوق الإنسان، وللغة العربية، وللتعليم، واليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم، وذلك عبر رسائل توعية تعرض على شاشات الجناح والشاشات الترحيبية بمناسبة كل منها. إلى جانب المشاركة في بث الإكسبو، وساعة الأرض.

واحتفاءً بالثقافة السعودية، سيتضمن برنامج الجناح عروضاً للفلكلور السعودي والحرف اليدوية، وصالونات حوارية، وأمسيات شعرية وموسيقية وسينمائية، إلى جانب أنشطة مخصصة للعائلة وللأطفال. كما يضم الجناح بين جنباته معرضًا خاصًا عن العُلا بوصفها وجهة سياحية عالمية، وآخر يحكي عن مدينة المستقبل والأحلام "نيوم".

وانطلقت أعمال معرض إكسبو دبي 2020 اليوم بعد حفل أبهر العالم أمس، ويستمر حتى نهاية مارس المقبل، بمشاركة 192 دولة وأكثر من 200 جهة، يساعدها أكثر من 30 ألف متطوع.