هجوم لداعش يوقع قتلى وجرحى وسط مقاتلى طالبان

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز"، قال مساعد وكيل وزارة الإعلام والثقافة، فى حكومة طالبان الانتقالية، بلال كريمى، إن قوات طالبان اعتقلت اثنين من تنظيم داعش يُعتقد أنهما على صلة بتنفيذ الهجوم.

وأفادت مصادر مقربة من طالبان، بأن الحركة أرسلت تعزيزات إلى المنطقة بعد الانفجار الذى قامت به "داعش"، وسط مخاوف من أن يتقوى التنظيم، خلال الفترة المقبلة.

ووفقا للمصادر الأفغانية فإن مقاتلى طالبان، اكتشفوا أثناء التحقيقات الميدانية، قاعدة لتنظيم داعش فى المنطقة.

وأوردت مصادر حركة طالبان أن الهجوم الذى أوقع عددا من القتلى والجرحى استهدف قافلة تابعة للحركة فى ولاية بروان.

وفى أغسطس الماضى، تمكنت حركة طالبان من الوصول إلى العاصمة كابل، فأضحت تسيطر على كافة مناطق البلاد، مستفيدة من الانسحاب العسكرى الأمريكى من البلاد.