الأمم المتحدة تبلغ إثيوبيا رفضها قرار طرد موظفيها

جدة - نرمين السيد - قال متحدث باسم الأمم المتحدة، إن أمينها العام أنطونيو جوتيريش أبلغ رئيس وزراء إثيوبيا أبى أحمد بأن المنظمة لا تقبل قرار طرد سبعة مسؤولين منها بإعلانهم أشخاصا غير مرغوب فيهم، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".





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