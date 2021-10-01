مقتل 7 أشخاص فى حريق بمستشفى عزل رومانى

جدة - نرمين السيد - واندلعت النيران فى وحدة العناية المركزة التى تعالج عدوى كوفيد -19، وقفز بعض المرضى من النوافذ، بينما أنفذ رجال الإطفاء آخرون، بحسل ما أوردت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
وتمتلك رومانيا واحدة من أقل البنى التحتية للرعاية الصحية تطوراً فى الاتحاد الأوروبى، وقبل الوباء كان النظام مليئًا بالفساد والسياسة داخل الإدارة، وفقا للصحيفة.
ووقع الحريق فى مدينة كونستانتا، وهو ثالث حادثة حريق تقتل أناسًا فى رومانيا خلال العام الماضى.
ومن جانبه، قال الرئيس الرومانى، كلاوس يوهانيس، بعد الحريق: "لقد فزعت بالمأساة، إنها دراما رهيبة جديدة تؤكد الافتقار إلى البنية التحتية لنظام الرعاية الصحية فى رومانيا، التى تتعرض لضغوط لا يمكن تصورها من قبل الموجة الرابعة من الوباء".
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