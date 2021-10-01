شروط بنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر 1443 ؛ من المؤكد أن قرض نفاد قرض العمل الحر هو البوابة الرئيسية لأي مواطن يريد الحصول عليه للبدء في أي مشروع أو القيام بالتوسع في مشاريع أخرى تخصه إن وجد هذا ويمكن لأي مواطن سعودي الحصول على القرض لإتاحته لجميع الفئات من المواطنين ومنها على سبيل المثال “العمال و المتعطلين عن العمل و الموظفين في القطاعين العام والخاص و النساء و أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يريدون التوسع فيها، وسوف نقوم بتوضيح ما هي الشروط التي وضعها بنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر اليوم من خلال هذا المقال.

ما هو قرض العمل الحر

المعروف أن قرض نفاد الحر الذي قام بإتاحته بنك التنمية الاجتماعية هو تمويل بنكي يقدمه البنك بدون أي فوائد تذكر ويمكن لأي مواطن سعودي من القادرين وغير القادرين الحصول عليه فمن يمتلك أي مهارات أو حرف تتطلب وجود أموال لبداية أي مشروع خاص به دون الدخول في أي من أنواع الشراكة مع آخرين ما عليه إلا أن يقوم بالتقديم على هذا القرض.

شروط بنك التنمية الاجتماعية للعمل الحر

يسأل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السُّعُودية عن الشروط الموضوعة للحصول علي قرض العمل الحر ؛ حيث وضع بنك التنمية الاجتماعية بعض من الشروط التي من المفضل أن تتوافر في كل مواطن يريد الحصول علي هذا القرض داخل المملكة ، وتتمثل هذه الشروط الهامة التي يجب توافرها في السطور القادمة:

يقوم المواطن بتقديم وثيقة العمل الحر خاصه به تؤكد على أنه يتقن الحرفة التي قام بتقديم الطلب من أجلها.

لا يقل عمر المتقدم بالطلب عن واحد وعشرون (21) عاماً ، ولا يزيد عمره عن ستون ( 60 )عاما.

يجب أن يكون صاحب الطلب حاصل على الجنسية السُّعُودية.

ويكون مقيم إقامة دائمة داخل المملكة العربية السُّعُودية

لا يجب أن يكون المتقدم بالطلب حصل على قرض آخر من نفس البنك.

في حالة حصوله على قرض آخر يجب أن يكون قد قام بتسديده كاملاً قبل التقديم على قرض آخر.

لا يزيد الدخل الشهري الخاص به عن أربعة عشر (14)ألف ريال سعودي.

لا يزيد التعثر الائتماني عن ثلاثون (30) ألف ريال سعودي.

يجب أن يقوم بتقديم ما يثبت امتلاكه لأي ضمان لكي تستوفي شروط البنك وذلك حتي لا يقل عن خمسون (50%) من إجمالي المبلغ

سوف يكون الحد الأقصى للسداد أربعون (40) شهراً كاملاً؛ وفي حالات أخرى فقد تصل فترة السداد إلى ستون ( 60 ) شهراً كاملاً.

الشروط الخاصة بوثيقة العمل الحر

يجب أن يقوم كل مواطن يريد الحصول على هذا القرض (العمل الحر نفاد) عليه أن يقوم باستخراج (وثيقة العمل الحر) وهذه الشهادة مهمه لكل من يريد الحصول على هذا الدعم المالي (قرض نفاد) فهي شرط أساسي للحصول عليه؛ ومن مميزات شهادة العمل الحر ما يلي:

يتم الحصول عليها مجاناً لجميع المواطنين

تعتبر هذه الشهادة شرط أساسي للحصول على (تمويل بدون فائدة)

يتم إتاحة فتح حساب بنكي تجاري يخص المهنة أو المشروع المقدم عليه

تكون شهادة العمل الحر بديلة للسجل المدني التجاري لكي يتمكن المواطن من مزاولة عمله ونشاطاته.

الدخول المباشر إلى الرابط الخاص بمنصة Freelance الإلكتروني الخاص بالوزارة

اختيار زر (سجل معانا) والضغط عليه

يتم إدخال رَقَم الجوال الخاص بصاحب الطلب

يقوم العميل بإدخال كلمة مرور جديدة

القيام باختيار الفئة الخاصة بالعمل ومنها النقل الموجه الحر الخِدْمَات التخصصية.

اختيار أيقونة (إنشاء حساب)

تسجيل رقم الجوال الخاص به

الضغط على زر ( مجال العمل الحر) بالمملكة العربية السعودية

يتم رفع مِلَفّ pdf ويحتوي هذا المِلَفّ على الرابط الخاص بك أو صور في المجال الخاص بك

كيفية استخراج وثيقة العمل الحر

في حالة صحة جميع البيانات والخطوات المطلوبة يتم استخراج شهادة عمل حر خاصه بالمواطن صاحب الطلب يتمكن المواطن الحصول على هذه الشهادة من خلال الحساب الخاص به على freelancing ويمكن أن يقوم المواطن بتحميلها من أجل حصوله على قرض (نفاد العمل الحر) من بنك التنمية الاجتماعية التسليف سابقا أو تمويل أهل.

قدمنا لكم تفاصيل كل ما يخص التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية التسليف سابقا الشروط وخطوات التسجيل لكل من يريد الحصول على قرض العمل الحر والاستفادة منه.