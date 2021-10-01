قرض شخصي 100 الف ريال بدون كفيل وبدون تحويل الراتب بإجراءات سريعة جداً

أفضل تمويل شخصي في المملكة العربية السعودية يتم البحث عنه يومياً من قبل الراغبين في الحصول علي قرض ميسر بتسهيلات عديدة ومرونة في السداد، فذلك ما نقدمه لكم الآن عبر موقعنا الالكتروني “موقع ثقفني”، فهناك العديد من المنصات التمويلية التي تقدم تمويلات رائعة بشروط سهلة كمنصة التيسير، حيث تقدم تمويلات سريعة يتمكن جميع المواطنين الحصول علي التمويل بمبلغ كافي لتلبية الاحتياجات الشخصية والعائلية وتحقيق الأماني، حيث يرغب الكثير من المواطنين الحصول علي القرض من اجل تسديد ديون شخصية، دفع مصاريف دراسية أو غيره، شراء سيارة، شراء وحدة سكنية، أو غيره من الأمور الأخري، فطريقة الحصول علي تمويل شخصي في 30 ثانية من منصة التيسير تتم من خلال تسجيل الدخول الي الموقع الالكتروني الخاص بالمنصة عبر الانترنت، ففيما يلي نتداول معكم آلية الحصول علي تمويل من منصة التيسير.

شروط الحصول علي تمويل شخصي من منصة التيسير

تقدم منصة التيسير تمويلها الشخصي وفقاً لضوابط قد تتطلبها من العميل المتقدم حتي يتم صرف مبلغ التمويل له والذي يصل الي 100 الف ريال سعودي، فالأحكام المطلوبة كالأتي:

الحد الدني لسن العميل المتقدم عو 21 عاماً من اجل القبول.

أن يكون العميل يعمل بوظيفة لدي القطاع العام أو القطاع الخاص ويشترط ان يكون أقل خدمة عمل 6 اشهر.

أن يقدم العميل الهوية الوطنية الخاصة به وان تكون سارية المفعول، كما يشترط أن يكون لدية حساب بنكي ويقدم كشف الحساب لأخر 3 اشهر.

خطوات التقديم للحصول علي تمويل التيسير إلكترونياً

يتمكن كافة المواطنين الذين يتوافر لديهم الضوابط المطلوبة من اجل الحصول علي القرض، حيث تقدم الشركة القرض دون تحويل الراتب الشهري الي الشركة التابعة لمنصة التيسير، كما تتميز المنصة بأن التقديم والإجراءات يتم إنهائها الكترونياً فقط، وذلك بالطريقة الآتية: