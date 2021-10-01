فيديو.. ولى عهد الأردن يتحدث لأول مرة بعد إصابته بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأكد فى تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية أنه لم يواجه أعراضا خطيرة لفيروس كورونا، لكونه تلقى اللقاح المضاد فى مطلع العام الحالى، لافتًا إلى أنه يشعر ببعض الإرهاق بسبب الفيروس التاجى، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك الروسية".
وعن الحالة الصحية لوالده العاهل الأردنى، الملك عبد الله الثانى، ووالدته الملكة رانيا العبد الله، بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، صرح نجلهما الأمير الحسين مطمئنا أنهما بأفضل حال، وأن نتائج فحوصاتهما الأخيرة كانت "سلبية".
وحرص ولى العهد الأردنى، الأمير الحسين بن عبد الله الثانى فى حديثه مع قناة "المملكة" على شكر الأردنيين على اطمئنانهم على صحته، مؤكدا أن "كلامهم الطيب ساهم فى رفع معنوياته".
وختم تصريحاته بتوجيه رسالة إلى كل محبيه هى: "لا تنسونا من دعواتكم".
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